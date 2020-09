Photo of the game: che esordio Dejan!

TORINO – Una Juve molto buona, un esordio con 3 gol all’attivo e zero subiti. Un inizio di buon livello, corroborato da alcuni numeri destinati a lasciare il segno. Su tutti, un esordio da urlo, quello di Kulusevski.

ALTRE CURIOSITA’ SU DEJAN?

Kulusevski é il secondo giocatore nato dopo il 1/1/2000 a segnare un gol con la maglia della Juventus in Serie A (il primo è stato Moise Kean); per lui, nelle ultime 5 in A, quattro gol e un assist. Infine, Dejan è il quarto giocatore svedese a segnare con la maglia della Juventus in Serie A, dopo Hamrin, Mellberg e Ibrahimovic.

ANCORA FACTS…

La Juventus ha vinto le ultime 5 partite d’esordio stagionale in Serie A, la serie aperta di successi consecutivi più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato.

RONALDO, 19 IN GOL

Questa é la 19esima stagione consecutiva in cui Ronaldo trova il gol; CR7 é sempre andato a segno contro la Sampdoria in Serie A: tra le squadre affrontate almeno quattro volte in un top-5 campionato quella blucerchiata é l’unica contro cui non ha mai mancato l’appuntamento con il gol.

TEK E LEO

Wojciech Szczesny ha collezionato stasera la 100ª presenza con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni.Bonucci é l’unico difensore ad essere andato a segno in tutte le ultime 8 stagioni di Serie A; Secondo gol di Leo ieri alla Sampdoria (il primo nel 2016): contro nessuna squadra ha segnato di piú in A.