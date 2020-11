Petrelli trascina la Juventus U23, Pistoiese ko 3-2

TORINO- La Juventus U23 ha battuto per 3-2 la Pistoiese al “Moccagatta” di Alessandria, tornando al successo che mancava da quasi un mese (25 ottobre). Grande protagonista del match è il giovane attaccante Elia Petrelli, autore di una tripletta in poco meno di mezz’ora di gioco. I gol di Cesarini e Romagnoli riportano sotto i toscani, che però sbattono contro il muro eretto dalla squadra bianconera nella ripresa, fondamentale per conquistare i tre punti che valgono l’undicesimo posto in classifica a quota 16 punti.