Pellegrini, Roma pronta ad offrire il rinnovo

TORINO- Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma sarebbe pronta ad avviare le trattative per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, finito nel mirino dei tifosi per alcune prestazioni non certamente esaltanti, viene infatti considerato un punto fermo del centrocampo giallorosso e il ds Pinto sarebbe pronto a prolungare il suo contratto. La Juve, interessata al ragazzo da tempo, segue con attenzione gli sviluppi della situazione.