Pedri: “La sconfitta con la Juve è stata un duro colpo. Ora però non è tempo di cercare scuse”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Pedri, 18enne talento del Barcellona, è tornato a parlare del pesante 3-0 subito al Camp Nou dalla Juve: "La sconfitta contro i bianconeri è stata un duro colpo per noi. Adesso però non dobbiamo assolutamente trovare scuse di alcun genere, ma lavorare sempre più duramente per correggere gli errori. Dobbiamo dare il massimo ogni volta che scenderemo campo".