Patrick Cutrone out per Juventus-Fiorentina

TORINO – Mancano poche ore alla sfida dell’Allianz Stadiumi tra Juventus e Fiorentina, valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio sarà alle 20:45 e sarà una partita molto importante per entrambe le squadre. La Juve, infatti, vuole continuare la sua rincorsa al Milan capolista, mentre i toscani vogliono riscattarsi e uscire fuori dalla loro crisi di risultati con la vittoria più prestigiosa. Tuttavia, Cesare Prandelli dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Patrick Cutrone sarà out per Juventus-Fiorentina. L’attaccante viola ha accusato un problema alla schiena e non verrà neanche convocato. Un altro passo verso il suo addio, dato che non sta trovando spazio nelle fila della squadra. L’ex Milan, dopo l’esperienza con il Wolverhampton in Inghilterra e con i gigliati, potrebbe dunque finire sul mercato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<