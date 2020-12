Parma-Juventus, quello che c’è da sapere sulla sfida del “Tardini”

TORINO- La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha fatto il punto su statistiche e curiosità in vista della sfida di stasera con il Parma: ”

NUMERO 51 51ª sfida in Serie A tra Juventus e Parma: i bianconeri conducono nel bilancio complessivo per 24 successi a 10, completano 16 pareggi.

SEI SU OTTO La Juventus ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro il Parma (1N, 1P), incluse le ultime due trasferte di fila.

NEL GIRONE DI ANDATA La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale.

COSI’ A PARMA 26º confronto in Serie A tra Parma e Juventus in casa degli emiliani: nel bilancio finora i bianconeri sono in leggero vantaggio con otto successi a sette, mentre sono stati 10 i pareggi

LE ULTIME, AL SABATO Tutte le ultime quattro sfide tra queste due squadre al Tardini in Serie A si sono disputate di sabato: tre successi bianconeri e uno gialloblù nel parziale.

TANTI PAREGGI Sfida tra le due squadre che hanno pareggiato più partite in questo campionato: sei pareggi sia per il Parma che per la Juventus. Solo Huesca ed Eintracht Francoforte (otto) e Villarreal (sette), contano più “X” nei top-5 campionati europei 2020/21.

0-0 PARMENSI Il Parma ha pareggiato 0-0 tutte le ultime tre gare interne di campionato (non accadeva dal 1996 e non è mai arrivata a quattro 0-0 interni consecutivi); in generale la squadra emiliana è la formazione che conta più 0-0 in questa Serie A (tre appunto). I Ducali, inoltre, hanno collezionato quattro pareggi consecutivi in casa nella competizione per la prima volta nella loro storia.

60% DI POSSESSO La Juventus vanta il possesso palla medio più alto in questo campionato (60,2%, come il Sassuolo); il Parma é quart’ultimo in questa graduatoria con il 44,2%.

6 PARI JUVE Era dal 1984/85 che la Juventus non pareggiava almeno sei delle prime 12 giornate di campionato (in quel torneo chiuse al sesto posto). Solo due volte nella sua storia ne ha pareggiate sette delle prime 13 (nel 1980/81e nel 1965/66).

IL PARMA NEI PRIMI 15′ Il Parma è, con il Napoli, una delle sole due squadre di questo campionato a non avere ancora subito gol nei primi 15' di gioco".