Parma-Juve, i precedenti: regna l’equilibrio tra le due squadre

TORINO- Ormai archiviato il deludente pareggio casalingo per 1-1 contro l’Atalanta di mercoledì sera, la Juventus di Andrea Pirlo tornerà in campo questa sera allo stadio “Ennio Tardini” per incontrare il Parma di Fabio Liverani, reduce dallo 0-0 con il Cagliari, in cerca dei tre punti. Nei precedenti giocati fin qui in terra emiliana regna solerte l’equilibrio. I padroni di casa, in 25 gare giocate fin qui in Serie A, hanno ottenuto sette successi contro gli otto della formazione bianconera. Ben 10, invece, sono stati i pareggi. Lo scorso anno la Juventus, allora allenata da Maurizio Sarri, iniziò proprio da Parma la rincorsa al suo nono scudetto consecutivo, vincendo per 1-0 grazie al gol messo a segno alla metà del primo tempo da capitan Giorgio Chiellini, assente invece questa sera. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<