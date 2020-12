TORINO – La Juventus è alla ricerca del riscatto dopo il passo falso compiuto nell’ultima gara interna contro l’Atalanta. Sulla strada dei bianconeri ci sarà il Parma, alla caccia di 3 punti preziosi in ottica salvezza. I dubbi di formazione di mister Pirlo sono ancora molti ma non dovrebbero essercene per quanto riguarda il grande ex di questa gara, Dejan Kulusevski. Lo svedese infatti dovrebbe essere uno degli 11 titolari, salvo clamorosi colpi di scena.