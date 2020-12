TORINO – Mancano poche ore al fischio di inizio del Tardini tra Parma e Juve, con i bianconeri alla caccia di 3 punti indispensabili per restare nella scia delle prime in classifica. Molti dubbi di formazione ancora per mister Pirlo, ma una certezza potrebbe arrivare proprio sulla corsia di sinistra, dove sembrerebbe aver trovato un posto da titolare Alex Sandro. Per la conferma definitiva bisognerà aspettare la formazione ufficiale.