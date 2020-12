Paratici e l’articolo 371 bis: “False informazioni al Pubblico Ministero”

TORINO- In questi minuti la Juventus ha comunicato che Fabio Paratici è sotto indagine della Procura della Repubblica per il caso-Suarez. Il dirigente bianconero è sotto inchiesta per l’articolo 371 bis del Codice Penale per false informazioni al PM. Ecco cosa recita l’articolo: “False informazioni al pubblico ministero o al Procuratore della Corte penale internazionale. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal Pubblico Ministero o dal Procuratore della Corte Penale Internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini [362 c.p.p.], rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni [375-377, 384 c. 1 e 2]”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA