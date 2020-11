Paolo Condò: “Morata e Dybala si giocano il posto al fianco di CR7”

TORINO – La Juventus torna dall’Ungheria portandosi a casa i tre punti: nella sfida di Champions League di ieri sera, infatti, la Vecchia Signora ha battuto per 4-1 il Ferencvaros, nella terza giornata del girone G. Ottima prestazione dell’attacco bianconero, specialmente di Alvaro Morata e Paulo Dybala, andati entrambi a segno. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del fronte offensivo della Juve anche il noto giornalista Paolo Condò; egli ha espresso la sua sulle gerarchie nelle scelte del mister Andrea Pirlo. Ecco le sue parole nel post-partita:

“Io credo che Morata non sia un’alternativa a Cristiano Ronaldo; anche nel Real Madrid, infatti, in attacco si contendeva una maglia con Benzema per giocare insieme al portoghese. Anche alla Juve sarà così credo: infatti, Morata e Dybala si giocano il posto al fianco di CR7“.