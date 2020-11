TORINO- Ivo Pandur, volto nuovo in casa Verona, è stato presentato ieri in conferenza stampa. Tra le altre cose, il portiere ha svelato un suo sogno nel cassetto: “In Serie A per me Silvestri è il più forte. Cerco di imparare sempre dai migliori, e per questo seguo molto anche le partite di Donnarumma e Cragno. Sogno? Mi piacerebbe parare un rigore a Cristiano Ronaldo, oltre ovviamente a giocare per la Nazionale”.