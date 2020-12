Pagelle Juventus-Fiorentina: disastro Bonucci, Chiesa ci prova

TORINO- Si chiude con una sconfitta il 2020 della Juventus. Gara subito in salita per i bianconeri che vanno sotto dopo 3 minuti per il gol di Vlahovic e devono rincorrere con un uomo in meno per l’espulsione di Cuadrado. La viola, però, regge bene. Questi i voti di Ronaldo e compagni:

SZCZESNY 5.5: preso sul tempo dal controllo sbagliato di Vlahovic sull’1-0, Si riscatta in parte negando il raddoppio a Castrovilli.

CUADRADO 3: fallo assurdo e inutile che costringe la Juve a rimanere in 10 dopo poco meno di 20 minuti.

DE LIGT 6: ingaggia il duello fisico con Vlahovic uscendone molto spesso vincitore. In difficoltà in alcune occasioni, ma tiene in piedi la baracca da solo. Costretto a mollare per infortunio. (DALL’88’ FRABOTTA s.v.).

BONUCCI 3: tiene in gioco Vlahovic in occasione dell’1-0. Anche in fase di impostazione non è in serata e sbaglia diversi appoggi non da lui. Buca anche sul 2-0, mettendo fuoritempo Alex Sandro che poi causa l’autogol. Ha colpe anche sul terzo gol, perdendo la palla da cui nasce il 3-0.

ALEX SANDRO 5.5: volenteroso ma impreciso. Soffre in alcune occasioni in fase difensiva, mentre in avanti attacca meno a causa dell’uomo in meno. Sfortunato in occasione dell’autogol.

CHIESA 6.5: il più in palla, prova a svegliare dal torpore generale i suoi compagni. Si sacrifica molto in fase difensiva, mentre in fase offensiva è a volte limitato dai numerosi falli dei suoi ex compagni.

BENTANCUR 5: in difficoltà nel corso di tutta la partita, manca il suo dinamismo a centrocampo.

McKENNIE 6: solito pressing e solito cuore, ma ha meno occasioni di mettersi in mostra. Con l’uomo in meno è chiamato a un costante lavoro difensivo. (DAL 72′ KULUSEVSKI s.v.).

RAMSEY 5.5: costretto a uscire per l’espulsione di Cuadrado, ma anche in quei pochi minuti in campo sbaglia parecchio. (DAL 20′ DANILO 6: chiamato a un gran lavoro nelle due fasi, dà una grande mano alla ricerca della rimonta).

MORATA 4.5: passo indietro rispetto a Parma. In difficoltà anche a causa del ruolo da esterno che deve interpretare dopo l’espulsione di Cuadrado. Poco concentrato, sempre in ritardo su ogni pallone. Non è serata. (DAL 45′ BERNARDESCHI 5: si nota poco. Non dà vivacità alla squadra, sbaglia diversi appoggi.).

RONALDO 5.5: prova a dare una sveglia alla squadra, costruisce le occasioni più pericolose ma la troppa voglia di fare è anche un danno per la sua squadra. Non riesce a tenere la squadra alta in assenza di Morata.

PIRLO 5: gara subito in salita a causa degli episodi, ma non dà l'idea di sapere come reagire. Discutibili le scelte sui cambi, quando toglie il punto di riferimento offensivo. Passo indietro rispetto alle ultime uscite.