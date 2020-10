Padovan: “La Juve si sta riprendendo, è una squadra che è sembrata più logica”

TORINO – Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport: “La Juve si sta riprendendo, è una squadra che è sembrata più logica con i giocatori al posto giusto come Cuadrado a destra e non a sinistra e i titolari in campo. Pirlo deve prima di tutto dare delle certezze ai giocatori e alla squadra e poi inserisce chi vuole, anche se prima di inserire Frabotta e Portanova ce ne vuole. Se con il Verona ti mancano Chiesa e Ronaldo allora ha senso mettere Frabotta che trovo più adeguato di Bernardeschi che in questi tre anni non ho ancora capito cos’è”.