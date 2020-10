Padoin: “Vorrei diventare allenatore delle giovanili”

TORINO – L’ex giocatore bianconero, Simone Padoin, ha parlato ai microfoni di tuttoascolicalcio.it circa il suo futuro: “Addio all’Ascoli? Si era venuta a creare una situazione particolare, l’Ascoli aveva esigenza di rescindere e io ho accettato. Dentro di me stavo già covando il desiderio di provare qualcosa di diverso: vorrei diventare allenatore delle giovanili. Mi conosco, potrei avere un buon impatto sui ragazzi. Dobbiamo essere consapevoli di una cosa: non siamo eterni. Da tre anni avevo in mente il mio futuro: mi fermavo sia a Cagliari che ad Ascoli a vedere gli allenamenti della Primavera. Sono tornato a Bergamo, a casa mia dalla mia famiglia, mia moglie ha aperto una palestra e sto facendo un corso per darle una mano”.