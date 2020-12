Padoin: “Barella miglior giovane italiano con Donnarumma. Più di Chiesa e Zaniolo…”

TORINO – Simone Padoin, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW circa i migliori giovani italiani: “Con Lukaku è in assoluto il miglior giocatore dell’Inter negli ultimi 16-18 mesi, è fuori da ogni dubbio. Non mi vergogno a dire che secondo me ora come ora è il miglior giovane italiano assieme a Donnarumma. Potrei nominare i vari Chiesa e Zaniolo, ma la sua continuità secondo me non l’ha avuta nessuno. Nella mia esperienza a Cagliari l’ho visto crescere costantemente, senza gli alti e bassi tipici dei giovani che esplodono. Ogni due-tre mesi migliorava, e basta vedere il minutaggio: per Conte è lui il vero insostituibile, e questo la dice tutta sulle qualità di un giocatore che sta sorprendendo anche a livello di qualità. Quando era con me aveva una quantità incredibile nel recupero palla e nelle transizioni, adesso magari non segna tantissimo ma lo vedo fare assist e prove eccezionali sia all’Inter che in Nazionale”.