Ozil, parla l’agente: “Juve, Inter o Milan? Why not? La Serie A è un gran campionato…”

TORINO- Intervenuto ai microfoni di TMW, il procuratore Erkut Sogut ha parlato del suo assistito Mesut Ozil: "Juve, Inter o Milan? Why not? La Serie A è un grande campionato e sono certo che queste squadre potrebbero beneficiare delle capacità di Mesut. E' un numero 10 puro, tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo. Però, ribadisco che si sta concentrando totalmente sui suoi allenamenti con l'Arsenal e sulle sue attività fuori dal campo. Non sta pensando ad altre società se non a quella con cui è adesso sotto contratto. Chiaro, ci sono tanti club interessati nel prenderlo. Questo non è mai cambiato, così come la sua volontà di onorare il suo contratto e giocare ancora. È un uomo leale, una qualità dura da trovare di questi tempi".