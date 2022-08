Juventus – Sassuolo, tifosi preoccupati: “Al 51% è X, al 49%…”

Fra i tifosi bianconeri si respira un'atmosfera abbastanza particolare. C'è sicuramente fermento per il ritorno in campo di Vlahovic e compagni, ma, forse per scaramanzia, si teme che la gara con il Sassuolo possa essere una sorta di trappola. Per non parlare del fatto che molti hanno paura del possibile disservizio di DAZN, come accaduto nei giorni precedenti. La piattaforma streaming ha assicurato che sta lavorando per risolvere tutti i problemi insorti in queste ore, ma c'è chi rimane scettico. Abbiamo raccolto per voi i commenti, sempre caustici ed esilaranti, dei tifosi juventini sui social. Magari fra questi potreste trovare anche il vostro. Buon divertimento!<<<