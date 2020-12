Operazione ok per Nicolussi Caviglia: il comunicato

TORINO- Il Parma, con un comunicato ufficiale, ha informato della perfetta esecuzione dell’operazione alla quale è stato sottoposto Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, vittima della rottura del crociato, è finito sotto i ferri dopo che il club emiliano si è messo d’accordo con la Juve, proprietaria del cartellino del giovane: “Il Parma Calcio comunica che Hans Nicolussi Caviglia è stato operato questa mattina dal Professor Christian Fink presso la Clinica “Privatklinik Hochrum” di Innsbruck. L’intervento di ricostruzione del legamento crociato si è svolto secondo programma ed è riuscito senza complicanze. L’atleta rimarrà ricoverato per due giorni per poi iniziare il programma riabilitativo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<