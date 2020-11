TORINO- Cambiano gli orari di alcune partite di Lega Pro del prossimo turno, tra cui quello di Novara-Juventus under23. Come si legge da comunicato, i baby bianconeri giocheranno il derby l’8 novembre alle ore 15: ” La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: Novara-Juventus U23 domenica 8 novembre alle 15″.