Notizie Juve – United e Real sulle tracce di Paulo Dybala

TORINO – Ancora non si è trovato un accordo tra la Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto. L’attaccante argentino, infatti, ha delle richieste molto alte per lo stipendio e le sue ultime prestazioni, poco brillanti, non stanno convincendo la società. Per questo, nelle ultime ore diverse squadre si sono messe in movimento per la Joya, cominciando a chiedere informazioni: secondo quanto riportato da TeamTalk, infatti, Manchester United e Real Madrid si sarebbero messi sulle tracce di Dybala. I due club potrebbero avviare delle trattative con la Juve nelle prossime sessioni di mercato, per cercare di portarsi a casa il giocatore classe ’93.