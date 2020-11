Notizie Juve – Tutto su Matteo Lovato per gennaio

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, che continua a lavorare senza sosta per alcuni obiettivi. Uno di questi è il giovane Matteo Lovato, difensore classe 2000 del Verona: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero puntato tutto su di lui per gennaio. Da settimane, infatti, la Juve è sulle tracce del giocatore e in questi ultimi giorni starebbe preparando l’offerta da presentare agli scaligeri. La società vorrebbe chiudere l’affare in fretta, in modo da battere senza problemi la concorrenza di altri club come il Milan.