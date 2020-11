Notizie Juve – Tre club inglesi sulle tracce di Sami Khedira

TORINO – Un giocatore della Juventus è ormai da tempo con le valige in mano, pronto a lasciare a Torino: si tratta di Sami Khedira, fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo e del club bianconero. La scorsa estate, la società aveva provato a convincerlo a firmare la risoluzione del contratto, ma il giocatore si era rifiutato. Per questo, ha vissuto i primi mesi di questa nuova stagione da separato in casa, senza essere mai convocato. Adesso, però, il centrocampista tedesco potrebbe finalmente partire e sulle sue tracce ci sarebbero tre club inglesi: secondo quanto riportato dal Daily Mail, si tratta di Everton, Tottenham e West Ham United, pronte a sfidarsi per il calciatore. Già nel mercato di gennaio, dalla Gran Bretagna potrebbe arrivare un'offerta per Khedira. La Juve aspetta ed è pronta a salutare il campione del Mondo del 2014.