Notizie Juve – Tre club europei sulle tracce di Paulo Dybala

TORINO – Continuano ad uscire nuove notizie per il mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, tre club europei sarebbero sulle tracce di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha ancora trovato l’accordo con la società per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2022. Per questo motivo, alcune squadre estere avrebbero messo gli occhi su di lui e sarebbero pronte a fare un’offerta alla Juve: si tratta di Manchester United, Manchester City e Paris Saint Germain, decise a sfidarsi per il giocatore. Tuttavia, la Vecchia Signora non lascerà partire molto facilmente la Joya e per il suo cartellino è pronta a fare delle richieste incredibili. Ma intanto attenzione ad altre novità di mercato. Nuova idea per l’attacco, spunta fuori un nome totalmente nuovo: sfida aperta a City e Barcellona! >>>VAI ALLA NOTIZIA