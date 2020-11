Notizie Juve – Tre bianconeri in partenza a gennaio

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie per il mercato in uscita della Juventus, che potrebbe salutare alcuni giocatori: secondo quanto riportato da The Cult of Calcio, tre calciatori bianconeri sarebbero in partenza già a gennaio. Si tratta di Federico Bernardeschi, Sami Khedira e Paulo Dybala. All’inizio di questa stagione, non stanno trovando il giusto spazio e starebbero pensando di lasciare Torino. Sul centrocampista italiano ci sarebbe l’interesse di PSG e Lione, mentre sull’attaccante argentino sarebbe piombato il Manchester United: discorso a parte per il tedesco, che andrà a scadenza di contratto nel giugno del 2021, ma che la Juve vorrebbe cedere prima per evitare perdite economiche. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è esplosa all’improvviso anche un’altra gigantesca bomba di mercato in casa bianconera: Sergio Ramos? No, il vero colpo da sogno potrebbe essere un altro! >>>VAI ALLA NOTIZIA