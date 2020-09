Notizie Juve – Tra i candidati per l’attacco c’è anche Fernando LLorente

TORINO – Prosegue la ricerca del rinforzo in attacco per la Juventus: la società bianconera, infatti, vuole regalare ad Andrea Pirlo una nuova pedina da utilizzare nel suo scacchiere offensivo. In questi giorni sono molti i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa e, nelle ultime ore, è uscito fuori anche quello di un ex-bianconero: si tratta di Fernando Llorente, centravanti spagnolo classe 1985 di proprietà del Napoli. Il calciatore basco ha giocato con la Juve dal 2013 al 2015, totalizzando 92 presenze e 27 reti: la società starebbe quindi valutando il suo profilo per un possibile ritorno a Torino. Sarebbe un colpo low-cost per i bianconeri, che tuttavia non perderebbero in esperienza e qualità.