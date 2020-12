Notizie Juve – Thierry Small, accostato ai bianconeri, rimane all’Everton

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus, che potrebbe veder sfumare un altro suo giovane obiettivo: secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, infatti, Thierry Small rimarrà all’Everton. Il giovane sedicenne ha fatto da poco il suo esordio con le giovanili dei Toffees e si è conquistato anche alcuni allenamenti con la prima squadra. Per questo motivo, diversi club europei, tra cui la Juve, l’Arsenal e il Bayern Monaco, hanno messo gli occhi su di lui, interessati ad acquistarlo. Tuttavia, la società britannica non ha intenzione di far partire il suo giovane talento ed è pronta a trattenerlo e a farlo crescere con la maglia blu addosso. Nulla da fare , dunque, per Fabio Paratici, che sembrava deciso a puntare sul giocatore. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<