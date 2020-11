Notizie Juve – Svelato un’incredibile retroscena di mercato

TORINO – Arrivano nuove voci sulla Juventus in queste ore, che svelano degli incredibili retroscena di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sarebbero stati vicini all’acquisto di Arkadiusz Milik e di Jorginho: i due giocatori erano rientrati nel mirino della Vecchia Signora quando Maurizio Sarri sedeva ancora in panchina. L’allenatore toscano, infatti, aveva allenato i due calciatori a Napoli e gli avevi richiesti alla dirigenza. Per il centrocampista della Nazionale Italiana era già in corso una trattativa con il Chelsea verso maggio, che coinvolgeve anche Miralem Pjanic; l’affare però non si concluse per l’esonero di Sarri e il bosniaco è volato a Barcellona. Il centravanti polacco, invece, è stato trattato in estate, ma non se ne è fatto nulla sempre per lo stesso motivo.