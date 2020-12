Notizie Juve – Spunta un retroscena sul colpo Kulusevski

TORINO – La Juventus continua a lavorare senza sosta sul mercato e Fabio Paratici ha già messo nel mirino nuovi obiettivi. Nel frattempo, spuntano nuovi retroscena per alcuni colpi della Juve, e uno di questi riguarda proprio l’acquisto di Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il 23 dicembre dello scorso anno il Chief Football Officer bianconero cenò con Percassi e in quell’occasione si trovò l’accordo per l’approdo a Torino del giocatore. Dopo alcuni giorni, infine, la Juve sorpassò l’Inter e mise a segno il colpo per lo svedese. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<