Notizie Juve – Sprint dei bianconeri per David Alaba

TORINO – Continua a muoversi sul mercato la Juventus per mettere a segno nuovi colpi di alto livello: secondo quanto riportato da calciomercato.com, dall’Inghilterra parlano di uno sprint dei bianconeri per David Alaba. Il terzino austriaco è in uscita dal Bayern Monaco e su di lui sono piombati diversi club europei. Tra questi anche la Juve, che da settimane è sulle sue tracce: tuttavia, fin da subito la Vecchia Signora ha dovuto fare i conti in particolare con la concorrenza di alcune squadre britanniche. Le più agguerrite sembravano essere Liverpool e Manchester City. Adesso, però, i bianconeri avrebbero messo il turbo per bruciare in partenza le altre concorrenti e portare il giocatore a Torino.