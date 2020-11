Notizie Juve – Solskjaer avrebbe già lasciato perdere CR7

TORINO – Negli ultimi giorni è arrivata una notizia scioccante per la Juventus, che rischia di perdere il suo leader assoluto: infatti, in queste settimane si è parlato di un possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Con queste voci, poi, sono arrivate anche i nomi dei possibili club interessati al portoghese. Su tutti, le squadre più in voga sembravano il Paris Saint Germain e il Manchester United. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Ole Gunnar Solskjaer avrebbe già lasciato perdere CR7: stando al tabloid inglese, infatti, i Red Devils non sarebbero intenzionati a riportare il lusitano ad Old Trafford, a causa del suo stipendio troppo elevato.