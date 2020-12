Notizie Juve – Si prepara la sfida per David Alaba

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus, che si sta preparando alla sessione di gennaio con alcune idee. Da tempo, infatti, i bianconeri sono sulle tracce di alcuni obiettivi importanti, per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo: uno dei nomi che ultimamente ha circolato di più dalle parti della Continassa è, senza dubbio quello di David Alaba. Oggi, inoltre, sono arrivate delle incredibili conferme dalla Germania, con il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinza Rumenigge che ha praticamente dato via libera alla cessione del giocatore.

Per questo, secondo quanto riportato da Marca, si sta preparando la sfida per l'acquisto di Alaba. Infatti, la Juve non è l'unica squadra che ha manifestato interesse per il giocatore, dato che diversi top club europei sono sulle sue tracce. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, ma la società che si trova in prima fila sembra essere il Real Madrid. Una durissima concorrenza per la Vecchia Signora, che spera di poter mettere a segno un colpo importante per il mercato.