Notizie Juve – Si lavora per il rinnovo di Cuadrado

TORINO – Sta avendo un avvio di stagione incredibile, risultando sempre più decisivo con i suoi assist e le sue giocate: stiamo parlando di Juan Cuadrado, punto fermo della Juventus di Andrea Pirlo. Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport, la società bianconera avrebbe iniziato a lavorare per il rinnovo del giocatore. Infatti, il contratto dell'esterno colombiano è in scadenza nel giugno 2022 e la Juve vorrebbe prolungarlo ancora, decisa a puntare sul calciatore. Nelle prossime settimane si attendono aggiornamenti sulla situazione.