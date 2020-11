Notizie Juve – Si lavora con Raiola per la cessione di Bernardeschi

TORINO – Continuano ad arrivare nuove voci di operazioni in uscita per la Juventus, che avrebbe iniziato a parlare anche con diversi procuratori: secondo quanto riportato da calciomercato.com, si starebbe lavorando con Mino Raiola per la cessione di Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero vorrebbe ritagliarsi uno spazio maggiore nelle geometrie di Andrea Pirlo, visto soprattutto l’avvio di stagione deludente. Il suo agente, però, starebbe valutando gli interessi di alcune squadre estere per portarlo via da Torino. Sul giocatore, infatti, avrebbero messo gli occhi il Barcellona e il Lione. La Juve potrebbe usarlo come pedina di scambio con i francesi per arrivare a Houssem Aouar, oppure potrebbe cederlo ai catalani e rimpiazzarlo con Emerson Palmieri del Chelsea.