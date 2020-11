Notizie Juve – Si continua a seguire Manuel Locatelli

TORINO – La Juventus continua a seguire Manuel Locatelli: a riportarlo è TuttoSport, che oggi ha parlato dei possibili obiettivi di mercato dei bianconeri. Il centrocampista del Sassuolo è tornato di moda nelle ultime settimane dalle parti della Continassa. Nella scorsa estate, infatti, Andrea Pirlo lo aveva espressamente richiesto alla dirigenza del club, ma l’affare non si era concretizzato. Adesso, però, la Juve sembra essere tornata sulle sue tracce e avrebbe iniziato a lavorare per portarlo a Torino nelle prossime sessioni di mercato: a convincere Fabio Paratici sarebbero state, soprattutto, le ottime prestazioni del giocatore in questo avvio di stagione. La Vecchia Signora ha puntato Manuel Locatelli.