Notizie Juve – Si continua a seguire Arkadiusz Milik

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus, che ha nel mirino diversi obiettivi per rinforzare la squadra. Diversi nomi, infatti, sono finiti sul taccuino di Fabio Paratici e, tra questi, già dalla scorsa estate circola quello di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, i bianconeri continuano ancora a seguire il giocatore. Il centravanti polacco è ormai in rotta con il Napoli e sta cercando una nuova squadra: il club partenopeo vorrebbe lasciarlo partire già a gennaio, perché non vorrebbe perderlo a zero a giugno. Per questo motivo, l'agente del giocatore David Pantak ha incontrato oggi la società campana per cercare di sbrogliare la situazione. Nei prossimi giorni si attendono novità: nel frattempo, la Juve osserva il futuro di Milik.