Notizie Juve – Si continua a lavorare per Ryan Gravenberch

TORINO – Giungono ulteriori novità per il calciomercato della Juventus, che si prepara per il futuro: secondo quanto riportato da TuttoSport, in casa bianconera si continua a lavorare per Ryan Gravenberch. Da qualche settimana, infatti, la Juve ha messo gli occhi sul giovane centrocampista dell’Ajax. Gran fisico e ottima tecnica, il classe 2002 è considerato una delle migliori promesse del calcio europeo e, per questo, avrebbe attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei: tra questi, anche la Vecchia Signora, decisa a non farsi scappare questo giovane calciatore. Tuttavia, ci sarà una dura concorrenza da battere.