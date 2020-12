Notizie Juve – Si continua a lavorare per la cessione di Khedira

TORINO – Sempre attiva sul mercato la Juventus, che tenta di piazzare anche alcuni colpi in uscita per aumentare lo spazio nella rosa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in casa bianconera si continua a lavorare per la cessione di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non rientra più da tempo nei piani della Vecchia Signora e sta vivendo questo inizio di stagione da separato in casa: per questo ha iniziato a guardarsi intorno e, su di lui, sono piombate diverse squadre. La più interessata, al momento, sembra essere l’Everton di Carlo Ancelotti, che avrebbe già avviato i contatti con il giocatore per il trasferimento. Nelle prossime settimane e con l’avvicinarsi del mercato di gennaio si avranno nuovi aggiornamenti sulla situazione.