Notizie Juve – Si continua a lavorare per il rinnovo di Dybala

TORINO – Nuove voci sulla Juventus e sulle operazioni della società per trattenere alcuni giocatori: infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si continua a lavorare per il rinnovo di Paulo Dybala. La società bianconera si era un po’ arenata nella trattativa con il giocatore per prolungare il suo contratto, specialmente a causa delle sue ultime prestazioni. Per questo, come affermato dal quotidiano, il club starebbe aspettando di rivedere il miglior Dybala in campo per avviare di nuovo i contatti con il suo entourage. Comunque, l’intenzione della Juve è quella di trattenere l’attaccante argentino, il cui contratto è in scadenza nel 2022.