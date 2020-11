Notizie Juve – Si continua a lavorare per Calhanoglu

TORINO – Sempre attiva sul mercato la Juventus, che ha messo nel mirino diversi obiettivi importanti per rinforzare la squadra. Da tempo, i bianconeri sono sulle tracce di Hakan Calhanoglu, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juve continua a lavorare per il centrocampista turco: l’obiettivo della società sarebbe quello di portarlo a Torino al termine di questa stagione, quando il suo accordo con i rossoneri scadrà. In questo modo, la Vecchia Signora potrà mettere a segno un ottimo colpo a costo zero.