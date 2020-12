Notizie Juve – Sfida con l’Arsenal per Fabio Vieira

TORINO – La Juventus prosegue la sua caccia senza sosta sul mercato e avrebbe individuato alcuni obiettivi importanti per rinforzare la squadra. Uno di questi sarebbe un giovane centrocampista del Porto, prossimo avversario dei bianconeri in Champions League: stiamo parlando di Fabio Vieira, classe 2000. A riportarlo è il tabloid britannico Daily Mail, secondo cui la Vecchia Signora dovrebbe fare i conti anche con la concorrenza di un club di Premier League. Si tratta dell’Arsenal, che avrebbe messo gli occhi sul giocatore da alcune settimane. I Gunners, dunque, potrebbero mettere i bastoni tra le ruote e la Juve e soffiarle il giovane Vieira. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<