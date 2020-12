Notizie Juve – Sfida con il Milan per il giovane americano Reynolds

TORINO – Sempre più attiva sul mercato la Juventus, che avrebbe puntato lo sguardo anche al di là dell’Atlantico per alcuni obiettivi. Infatti, secondo quanto riportato dal portale texano 3rd Degree, Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi sul giovane Bryan Reynolds. Terzino classe 2001, il calciatore gioca nel Dallas in MLS e avrebbe attirato l’attenzione di diverse squadre europee, tra cui la Juve. Tuttavia, i bianconeri se la devono vedere con la concorrenza di un altro club italiano: infatti, sarebbe in atto una sfida con il Milan per l’acquisto di Reynolds. Anche i rossoneri, dunque, hanno puntato il mirino negli Stati Uniti e potrebbero giocare un brutto scherzo di mercato alla Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<