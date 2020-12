Notizie Juve – Sfida all’Inter per Emerson Palmieri

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato per mettere a segno nuovi colpi di valore, che possano rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Uno dei nomi seguiti dai bianconeri in queste ultime settimane è, senza dubbio, quello di Emerson Palmieri: l’esterno italo-brasiliano non sta trovando molto spazio al Chelsea e, per questo, il club torinese si è messo sulle sue tracce. Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe in atto una sfida con l’Inter per il giocatore della Nazionale di Roberto Mancini. Infatti, anche i nerazzurri avrebbero puntato l’ex Roma e potrebbero dare del filo da torcere alla Juve.