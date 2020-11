Notizie Juve – Sfida al Tottenham per Eduardo Camavinga

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus provenienti dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal tabloid Football London, sarebbe in atto una sfida con il Tottenham per Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese, classe 2002, è una delle migliori promesse del calcio europeo: per questo, negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione dei migliori club del continente. Tra questi, anche la Juve, a cui il giovane calciatore del Rennes è stato accostato in queste settimane. Tuttavia, gli Spurs di José Mourinho, al momento, sembrano essere in vantaggio nei confronti dei bianconeri. La corsa a Camavinga è appena iniziata, ma gli inglesi sembrano aver messo il turbo: nei prossimi mesi si vedrà chi la spunterà.