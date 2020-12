Notizie Juve – Sfida al Milan per il giovane Kamara

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie per il mercato della Juventus, che sembra aver messo nel mirino un altro giovane obiettivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, i bianconeri potrebbero dar vita ad una sfida al Milan per il giovane Boubacar Kamara. Classe 1999, il difensore gioca con l’Olympique Marsiglia e gravita nel giro della Nazionale Under-21 Francese. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su di lui e la Vecchia Signora si sarebbe inserita nella corsa per mettere a segno un altro colpo in prospettiva e di valore. Si prospetta un nuovo scontro di mercato tra queste due squadre.