Notizie Juve – Sfida al Liverpool per Nuno Mendes

TORINO – Nuovi giovani obiettivi per il mercato della Juventus, che sembra entrare sempre di più nel vivo. Secondo quanto riportato da AS, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul giovane Nuno Mendes. Classe 2002 e scuola Sporting Lisbona, come CR7, il portoghese sarebbe una delle migliori promesse del calcio europeo. Per questo, sarebbe in atto un sfida tra la Juve e il Liverpool per l'acquisto del giocatore: anche i Reds, infatti, si sono messi sulle sue tracce e potrebbero dare del filo da torcere alla Vecchia Signora. Lo scontro per il giovane difensore portoghese è appena iniziato.