Notizie Juve – Sfida al Bayern Monaco per Hudson-Odoi

TORINO – Nuovi obiettivi di mercato per la Juventus, che continua a lavorare senza sosta alla ricerca di rinforzi per la squadra di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Goal.com, i bianconeri starebbero dando vita ad una sfida con il Bayern Monaco per Callum Hudson-Odoi. Il giovane attaccante del Chelsea, infatti, è nel mirino della Juve da parecchio tempo e Fabio Paratici continua a seguirlo. Tuttavia, i bavaresi sembrano intenzionati a mettere a segno il colpo e, in caso decidessero di non riscattare Douglas Costa, potrebbero puntare con decisione sul giovane inglese.