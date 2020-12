Notizie Juve – Sfida ad Inter e Milan per Domink Szoboszlai

TORINO – Nuovi obiettivi per il mercato della Juventus, che ha messo gli occhi su una giovane promessa del calcio europeo. Si tratta di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000, che gioca nel Salisburgo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe in corso una sfida ad Inter e Milan per il giocatore. Infatti, anche le milanesi avrebbero messo gli occhi sul calciatore e sarebbero pronte a scontrarsi con la Vecchia Signora per il suo acquisto. Nelle prossime settimane si avranno degli aggiornamenti sulla situazione, che potrebbe sbloccarsi per almeno uno dei tre club. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA