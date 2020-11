Notizie Juve – Sfida ad altre due squadre per Isco

TORINO – Nuove notizie per il calciomercato della Juventus, che si fa sempre più intrigante: infatti, la strada per arrivare ad alcuni obiettivi è sempre più complicata e piena di ostacoli per i bianconeri. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, la Juve dovrebbe affrontare una sfida ad altre due squadre per l’acquisto di Isco. Da tempo la società torinese ha messo gli occhi sul centrocampista spagnolo in uscita dal Real Madrid, ma si trova di fronte un’agguerrita concorrenza: oltre ad Inter e Milan, infatti, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Manchester City e Arsenal.