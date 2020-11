Notizie Juve – Sfida a tre per il giovane Marcus Thuram

TORINO – La Juventus continua a muoversi sempre di più sul mercato e mette nel mirino un giovane talento francese, che porta anche un pizzico di nostalgia: secondo quanto riportato da Eurosport, i bianconeri sono sulle tracce di Marcus Thuram e hanno ingaggiato una sfida a tre per il giovane. L’attaccante del Borussia Monchengladbach è il figlio dell’ex difensore Lilian Thuram, che ha giocato con la Juve dal 2001 al 2006. La dirigenza bianconera lo ha messo nel mirino, ma deve fare i conti con un’agguerrita concorrenza europea: sulle tracce del giocatore, infatti, ci sono anche il Barcellona e il Manchester City, decisi a darsi battaglia per acquistarlo. La Vecchia Signora rimane attenta e spera di poter affondare il colpo per una delle migliori promesse del calcio europeo.